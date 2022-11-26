Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 42 milyon 103 bin 370 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 29 milyon 72 bin 129 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 766 lira 92 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 130 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 533 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 173 lira 91 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 168 milyon 722 bin 298 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 166 milyon 994 bin 304 metreküp olarak kayıtlara geçti.