Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 35 milyon 675 bin 272 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam, bir önceki gün 25 milyon 476 bin 315 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 210 lira 71 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 682 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 847 lira 3 kuruş, satış fiyatı ise 20 bin 574 lira 39 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 152 milyon 861 bin 617 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 153 milyon 196 bin 79 metreküp olarak kayıtlara geçti.