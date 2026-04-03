Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen tahliye edildi

Duruşmaya Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, eski başkan Ali Koç ve çok sayıda futbolcu destek amacıyla katıldı. Mert Hakan Yandaş savunmasında suçlamaları reddederek, "Hayatım boyunca hiçbir bahis sitesinde üyeliğim olmadı. Tercihimi Fenerbahçe'den yana kullandığım için itibar suikastı yapıldığını düşünüyorum. Bir maçtan sonra verdiğim röportajın bedelini ödediğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

"7 bin lira gönderdim, ne yaptığını bilmiyorum"

Diğer sanık Ersen Dikmen ile olan ilişkisine değinen Yandaş, "Ersen Dikmen ile 15 yıllık dostluğumuz var. Kendisine 7 bin lira para gönderdim ancak ne yaptığını bilmiyorum. Konuşmalarımda bir tane bile Fenerbahçe maçının olduğu bahis muhabbeti yoktur." dedi. Ersen Dikmen ise yasal siteler dışında bahis oynamadığını ve bu durumdan Mert Hakan’ın haberi olmadığını beyan etti.