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AjansHaber Spor Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 27 bin 172 geçerli oyun 17 bin 245’ini alan Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa seçildi.

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Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım dönemi yeniden başladı

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminin ardından başkan adayları ve kongre üyeleri, seçim sonuçlarını Chobani Stadı'nda bekledi.

Saat 10.00'da oy verme işleminin başladığı kongrede 27 bin 387 üye oy kullandı. Kullanılan oyların 27 bin 172'si geçerli sayıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'ın 17 bin 245 oyla başkan seçildiğini, diğer aday Hakan Safi'nin ise 9 bin 927 oy aldığını bildirdi.

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