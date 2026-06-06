Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık, dahası da geliyor”

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda üyelere hitap etti.

Chobani Stadı’nda gerçekleştirilen genel kurulda kürsüye gelen Safi, başkan adayı olarak camianın karşısına çıkmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Ben ıslak imza olmadan konuşmam”

Başkan adaylığı kararını eylül ayında aldığını aktaran Safi, futbol yapılanması ve transfer çalışmaları konusunda yürüttükleri temaslara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çok sevdiğim Fenerbahçe için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda 1 dakika bile tereddüt etmedim. Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettik, farklı futbol modellerini, kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Bunlardan birisi de benim kıymetli arkadaşım Maldini. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmanın mimarı olan Maldini ile hedeflerimizi belirledik. Fenerbahçe'nin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağını kararlaştırdık. Transfer temaslarımız haftalar öncesinde başladı. Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood ile anlaştık. Bitmedi dahası da geliyor. Değerli Fenerbahçeliler, ben ıslak imza olmadan konuşmam. Bu anlaşmaları da yaparken çok ince düşündük. Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılayacak isimleri özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden dönmem. Fenerbahçe'ye yakışan budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. 2 yöneticimiz burada yoklar, Londra'da bekliyorlar, ıslak imza olduğu zaman buraya gelecekler. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak."

“Seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyoruz”

Fenerbahçe’nin uzun süredir şampiyonluk sevinci yaşayamadığını hatırlatan Safi, göreve gelmeleri halinde bu tabloyu değiştireceklerini söyledi.

Sarı-lacivertli camianın beklentilerine işaret eden Safi, şampiyonluk hedefi ve kulübün saha dışındaki mücadelesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Artık sabrınız kalmadı biliyorum. Seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyoruz. Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız ve bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bana seçim kampanyası süresince en çok 'Yapı' meselesi soruldu. Fenerbahçe'nin tarihinde maalesef çalınan birçok şampiyonluk var. Biz teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, taraftarlarımızın emeklerini bazen korumakta zorlandık. Rakiplerimiz adeta cirit attı, çünkü meydan boştu. Ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu, geri dönme imkanımız yok. Temsil ettiğim gelecek daha önemli."

Şampiyon olacak bir takım kuracaklarını vurgulayan Safi, saha içi ve saha dışı rekabette Fenerbahçe’nin haklarını koruyacaklarını belirtti.

Safi, kurmayı hedefledikleri kadroya ilişkin şunları söyledi:

"İlk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Saha içinde hiçbir bahaneye izin vermeyeceğim. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız."

“1959 öncesindeki hakkımız olan şampiyonlukları da alacağız”

Rekabetin eşit şartlarda yürütülmesi gerektiğini ifade eden Safi, hakem, fikstür ve 1959 öncesi şampiyonluklar konusundaki yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

"Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür ve hakem konuları sorun olmayacak. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. 1959 öncesindeki hakkımız olan şampiyonlukları da alacağız. Fenerbahçelileri böldüler, bu camia zayıfladı. Saha içinde ve dışında etkisiz kaldık. Buna izin veremeyiz. Bizi seçmeniz durumunda gelecek mayıs ayında nasıl bir kutlama yapılacağını tüm dünyaya göstereceğiz. Bugün Aziz Yıldırım'la seçimde rakibiz. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımızla rakibiz ancak gerçek rakibimizi unutmayalım. Ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri, kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, ilmek ilmek işleyerek yolumuza engel çıkaranları bu kardeşiniz unutmaz. Sizler de hafızanızı taze tutun, hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne lobi, ne kirli yapı ne de kollanan rakipler olacak. Bizler imtiyaz değil eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapısya yapıyı bozarım."

“1 seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz”

Fenerbahçe’nin haklarını savunacaklarını dile getiren Safi, camianın yeni bir döneme ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Başkan seçilmesi halinde sportif başarı, tribün politikası ve stat projesi gibi konularda atacakları adımları anlatan Safi, şu ifadeleri kullandı:

"Gençliğim, enerjim, servetim, Fenerbahçe'me feda olsun. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonluğa paha biçmem. Biz şampiyon olacağız. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi kimse durduramayacak. Yarın bir seçim yapmanız gerekecek. Geçmişle gelecek arasında kritik bir seçim. Fenerbahçe, geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Artık 'O kadar enerjim yok.' diyen mi yoksa 'Ne pahasına olursa olsun, canla başla çalışacağım.' diyen mi? Bunu siz seçeceksiniz. '1 yıldız yeter.' diyen mi, yoksa 'Dünya yıldızlarını getirdim.' diyen mi? 1 seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Bu büyük camianın kimseye borcu yok, burası kimsenin malı değil. Biz kibirli olmayacağız, tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip, maça babasıyla gelen çocukları ağlatmayacağız. İşimiz sadece transfer değil. Stat projesini geçen sene biz geliştirdik. Stadı kendi yerinde 64 bin 500 kapasiteye çıkaracağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. Stadın mayıs ayına yetişmesi mümkün değil."

“1 milyon metrekare araziyi kulübe kazandıracağız”

Fenerbahçe’nin yeni gelir kaynakları oluşturması gerektiğini belirten Safi, kulübe arazi kazandırma hedeflerinden de bahsetti.

Safi, yönetim anlayışı, seçim süreci ve kulübün geleceğine yönelik projelerine ilişkin konuşmasını şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe tarihinde olmayan yeni araziler kazandırmamız lazım. 1 milyon metrekare araziyi kulübe kazandıracağız. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. Aziz başkanımız 'Listelere bakın, öyle karar verin.’ demiş. Bence de listelere bakın. Hepsi pırıl pırıl. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı. 2011 yılından beri Türkiye'de şike yaşanmadı diyenleri affetmek isteyenleri unutmadık. Eylül ayında seçimi kaybettik ama benim desteğim bitmedi. Paraya ihtiyaç varken sırtımı dönenlerden olmadım. Fenerbahçe'mizin kimseye borcu yok, bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Teveccüh gösterip başkan seçerseniz görevde olduğum her saniye sizlerin emrinde olacağım. Başkan olunca neler yapacağımı hayal edebilirsiniz. Biz şampiyon olacağız. Nasıl şampiyon yapacağımı da çok iyi biliyorum. Sizlere söz, kimse bize engel olamayacak."