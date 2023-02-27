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SpaceX Crew-6 Uzay macerası başladı

NASA'nın Crew 6 astronotlarını taşıyan roket, Kennedy Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı

NASA'nın Crew 6 astronotlarını taşıyan SpaceX üretimi Falcon 9 roket, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Rus kozmonot Andrey Fedyaev (solda), NASA astronotları Warren Hoburg (sol 2) ile Stephen Bowen (sağ) ve Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Sultan Al Neyadi (sol 3) SpaceX Falcon 9 Crew-6'nın fırlatılması öncesinde Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39A numaralı piste geçmeden Neil A. Armstrong Operasyon ve Kontrol Binası'ndan çıkarken görüntülendi.

Mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonuna düzenlenecek altı aylık bir sefer kapsamında Crew Dragon uzay aracından 27 Şubat 2022'de doğu Amerika yerel saati ile 01:45'te fırlatıldı.

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