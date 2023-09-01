Sosyal medyaya ilk idam cezası!

Suudi Arabistan'da X yani eski adıyla Twitter'da hükümeti eleştiren gönderiler paylaşan Mohammad Alghamdi isimli X kullanıcısı idam cezasına çarptırıldı. Tarihte ilk kez bir kişinin sosyal medya paylaşımları yüzünden idam cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Tarihte ilk oldu

Suudi Arabistan'da emekli bir öğretmen, bir avuç takipçisine ülke yönetimini eleştiren tweetleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde idam cezasına çarptırıldı.

NPR'nin haberine göre, diğerleri attıkları tweetler ve internette hükümeti eleştirdikleri için 20 ila 45 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, Alghamdi sadece eski adı Twitter olan X'teki paylaşımları ve YouTube faaliyetleri nedeniyle idam cezasına çarptırılan ilk kişi olarak görünüyor.

Diğer vakalarda ise Suudi kullanıcıların kimliklerinin sızdırılmış olabileceği ve bu kişilerin tutuklanıp uzun hapis cezalarına çarptırılabileceği kaydedildi.

Rüşvet karşılığı veriler satılıyor

Suudi hükümetinin X'teki kullanıcıların bilgilerini nasıl ele geçirdiği bilinmiyor. Ancak ABD'deki bir FBI şikayeti ve federal soruşturma sonucunda eski bir Twitter çalışanının Suudi hükümetini eleştirenlerin gizli kullanıcı verilerini rüşvet karşılığında satmaktan dolayı suçlu bulunduğu aktarıldı.