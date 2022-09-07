Sırbistan'dan Bayraktar TB2 hamlesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısında konuştu.

Vucic, Sırbistan'ın, Rusya-Ukrayna savaşıyla tüm dünyada adından söz ettiren Bayraktar TB2 SİHA'larından satın almak istediğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Savunma Sanayii alanında daha fazla iş birliği için görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'den Bayraktar SİHA'ları satın almak istiyoruz. Bu konuda gelecek sene adım atacağız. Sırbistan'ın bunları satın alabileceğini umuyoruz. Bayraktar'la ilgili taleplerimizi ortaya koyacağız" dedi.

Bayraktar TB2'ler, Rusya-Ukrayna savaşının en kilit savaş silahlarından biri olmuş ve tüm dünyada Ukrayna'ya verilmek üzere Bayraktar TB2 alımı kampanyaları düzenlenmeye başlamıştı.