AjansHaber.com.tr Gündem Silah kaçakçılarına yönelik dev operasyon!

Silah kaçakçılarına yönelik dev operasyon!

Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 368 şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 368 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Özgür bir Filistin devletinin kurulması gerekiyor
CHP Genel Merkezi’nde yumruklar konuştu!
Irak ve Suriye tezkeresi Meclis’te kabul edildi!
Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama yapıldı!
6 yaşındaki çocuğu sırf Müslüman diye öldürdü!
Milli yas sebebiyle bazı etkinlikler iptal edildi
Bahçeli o görüşmeyi yorumladı: Tarihi bir hata!