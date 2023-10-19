Silah kaçakçılarına yönelik dev operasyon!
Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 368 şüpheli gözaltına alındı.
Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 368 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
7️⃣4️⃣ İLDE SON 4 GÜNDE RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYANLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA; 1️⃣2️⃣8️⃣4️⃣ RUHSATSIZ TABANCA,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 19, 2023
3️⃣7️⃣ UZUN NAMLULU TÜFEK,
1️⃣7️⃣0️⃣ RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.
2️⃣3️⃣6️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI. ❗️
HALKIMIZIN HUZURUNU… pic.twitter.com/NNgD1jjHKO
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