Şentop, koltuğunu Karakışla'ya devretti!

TBMM'nin açılışının 103. yılı dolayısıyla katılımcıların çoğunu depremzede çocukların oluşturduğu çocuk özel oturumu gerçekleştirildi.

TBMM Genel Kurul Salonu'nda Meclis Başkanı Şentop'un oturumu açmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Konuşmasında çocukların bayramını kutlayan Şentop, sözlerine şöyle başladı:

"Genel Kurul salonuna baktığımızda geleceğimizin ve ümitlerimizin çiçek bahçesini görüyorum. Sizleri burada daha çok görsek belki de doğru kararları kolay alır, sorunları daha çabuk çözeriz. Bu salonda ülkemizin geleceği, dünya meselelerinin çözümünde önemli mevkilere gelecek olan sizleri görmek bizlere yaptığımız işlerin, verdiğimiz kararların önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Burada sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sıraların, bu kürsünün asıl sahibi sizlersiniz. Bizler size geleceğimizi emanet ettik, sizler de bizlere o geleceği hazırlamak için bu sıraları, bu kürsüleri emanet ettiniz."

Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramının sahibinin Türkiye olmasından gurur duyduğunu belirten Şentop, "Yalnızca ülkemizde değil dünyada da hiçbir çocuğun aç kalmadığı, haklarından mahrum bırakılmadığı, huzur ve barış içinde yaşadıkları bir düzen için mücadelemize yorulmadan, kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz." diye konuştu.

Doğrululuk ve dürüstlükten asla vazgeçmeyin

Çocuklara tavsiyelerde bulunan Şentop, "Aileleriniz ve arkadaşlarınız hep yanınızda olacak, onların kıymetini bilin, onları sevmekten asla vazgeçmeyin. Doğruluk ve dürüstlükten asla vazgeçmeyin, başkalarına haksızlık edilmesine izin vermeyin." dedi.

Çocuklara, yardıma ve korunmaya ihtiyacı olana destek olmaları tavsiyesinde de bulunan Şentop, "23 Nisan'ı sizlere hediye eden ülkemizin, Cumhuriyetimizin kurucusu, Meclisimizin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsız Türkiye idealine sımsıkı sarılın ve bunun için çalışın. Asla kavga etmeyin, sizin zekanız kavga etmeden de sorunları çözebilecek kadar büyüktür. Milletimizi, devletimizi, vatanımızı, bayrağımızı her şeyin üstünde tutun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Hatay'dan gelen 5. sınıf öğrencisi Medine Karakışla, Şentop'tan başkanlık koltuğunu devraldı. Karakışla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, sevgiyle ve minnetle andı.

Meclis Başkanı Şentop'un çocuklara sadece Genel Kurulu açmadığını, aynı zamanda Meclis'i kendileri için çocuk bahçesine dönüştürdüğünü dile getiren Karakışla, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, deprem üzüntüsünün gölgesinde olsak da çok büyük coşkuyla kutluyoruz çünkü üzülmek çocuklara hiç yakışmıyor. 23 Nisan demek çocukların mutlu olması ve gülmesi demek, Atamız da bizden bunu isterdi." dedi.

Depremde hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü hala yaşadıklarını söyleyen Karakışla, onları hiç unutmayacaklarını vurguladı.

Bizim devletimiz dünyanın en güçlü devletlerinden biri

Daha sonra Karakışla, 4. sınıf öğrencisi Demir Nurver'i tüm çocuklar adına konuşma yapması için kürsüye davet etti.

Depremin yaralarının sarılması için devletin, milletin çok çalıştığını belirten Nurver, "Çünkü bizim devletimiz dünyanın en güçlü devletlerinden biri, devletimizle ve milletimize ne kadar gurur duysak azdır. Hayatını kaybeden büyüklerimizin ve arkadaşlarımızın üzüntüsü hala içimizde. Onları hiç unutmayacağız. Deprem bölgesindeki tüm arkadaşlarıma seslenmek istiyorum; sizleri hiç unutmayacağız, sizleri hiç yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

Dünyanın yaşlandığını ifade eden Nurver, tüm devletlerden ve insanlardan dünyanın kirletilmesine karşı duyarlı olmasını beklediklerini söyledi. Nurver'in konuşması, çocuklar tarafından "Milletin Çocukları Meclis'in Çocukları" özel oturumu bildirisi olarak oylanarak kabul edildi. Karakışla, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a da sunacakları metnin, TBMM'nin internet sitesinde de yayımlanacağını aktararak oturumu kapattı.

Bu arada, geçen yıl, TBMM'nin açılışının 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şarkısı Söz ve Beste Yarışması'nda birinci olan İlhan Çınar'ın bestelediği Lal Rengin Atila'nın yorumladığı "Ben 23 Nisan" şarkısı için hazırlanan klip de TBMM'nin internet sitesi ve sosyal medya platformlarında paylaşıldı