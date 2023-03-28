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Sahte doktor Ayşe Özkiraz tahliye edildi

Tekirdağ'da sahte diplomayla doktorluk yaptığı anlaşılınca tutuklanan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz, beşinci duruşmada tahliye edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini ''pratisyen hekim'' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz, hakkında ''resmi belgede sahtecilik'' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, ''özel belgede sahtecilik'' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 5'nci duruşması bugün Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Özkiraz için tahliye kararı çıktı.

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