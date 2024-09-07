Şahan Gökbakar'ın kaçak villası hakkında yıkım kararı!

Çevreci olduğu iddiasıyla sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Şahan Gökbakar'ın Marmaris Delikyol Koyu'ndaki villasının kaçak olduğu ortaya çıktı.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, yaptığı incelemelerde Gökbakar’ın villasının kaçak olduğunu tespit ederek, villanın kaçak bölümlerinin yıkımı için belediyeye yazı gönderdi.

Tabela gündem olmuştu

Gökbakar, villayı satın aldığında 'Özel Mülktür Girilmez' tabelasını asmış; sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bırakmıştı.