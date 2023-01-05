Ronaldo'yu şoke eden ceza!

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferi büyük yankı uyandırdı. Yeni takımına görkemli bir törenle imza atan Portekizli yıldız şoke eden bir ceza ile karşı karşıya kaldı.

Başkent Riyad'taki Mrsool Park'ta düzenlenen törene taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Mrsool Park'a ailesiyle birlikte gelen Ronaldo ilk olarak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Artık Avrupa'daki işim bitti"

Kendisi için düzenlenen imza töreninde konuşan Ronaldo, zor bir karar aldığını belirtti. Amerika, Portekiz, Avustralya ve Avrupa'dan başka kulüplerden de teklifler aldığını açıklayan Portekizli, "Çok iyi hissediyorum. Avrupa'da çok iyi işler yaptım, büyük başarılar kazandım. Artık orada işim bitti. Asya'ya gelip buradaki gelişime katkı yapmak istedim. Gençlerin gelişimine yardımcı olmak istiyorum." dedi.

Ronaldo'ya ceza geldi

İngiltere'den Daily Mail, Cristiano Ronaldo'nun Evertonlı bir taraftarın cep telefonunu kırdığı gerekçesiyle aldığı iki maçlık cezasını Suudi Arabistan'da da çekeceğini iddia etti. Habere göre Ronaldo, Al-Nassr'ın sahasında Al-Taee ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Ronaldo, geçen sezon Nisan ayında Goodison Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından uygunsuz ve şiddet içeren davranışlardan suçlu bulundu. Ronaldo Goodison Park'ın tünelinden aşağı hızla inerken Jacob Harding adlı taraftarın eline tokat attı ve telefonuna zarar vermişti. Bu nedenden dolayı Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk maçını kaçıracak.