Roma'dan depremzedelere yardım!

Roma Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Savunma iş birliğinde, Türkiye'deki depremzedelere yardım malzemesi göndermek isteyen Romalıların, ister bireysel isterlerse kurumsal ya da dernekler vasıtasıyla yapacakları yardımları bırakabileceği kent genelinde 6 merkez oluşturuldu.

Roma Belediyesi Sivil Savunma Direktörü Giuseppe Napolitano, bu hareketin neticesinde toplanacak yardımların ihtiyaç sahiplerine ivedilikle ulaştırılmasına yönelik bu operasyonun Roma Belediyesi ve Sivil Savunma tarafından koordine edilmesinin kararlaştırıldığını aktardı ve "Bu noktada, hızlı ve güvenli bir teslimat köprüsü oluşturulması için Türk Büyükelçiliği ile temasa geçildi." diye konuştu.

Napolitano, gönüllüleri vasıtasıyla şehrin farklı noktalarında pek çok yardım toplama merkezi oluşturulduğunu belirterek, "Bu, böylesine ciddi ve etkileyici bir felaket karşısında şu anda gerçekten buna ihtiyaç duyanlara el vermek maksadıyla yapılan bir girişim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dayanışma girişiminin geçen pazartesi başladığına işaret eden Napolitano, "Burası eşyaların toplandığı ve tasnif edildiği noktalardan birisi. Materyaller daha sonra İstanbul'a ulaştırılmak üzere buradan THY hangarlarına taşınacak." ifadesini kullandı.

Yardım malzemelerini haftalık olarak THY'ye iletecekleri bilgisini veren Napolitano, şu anda tasnif ve sayım yaptıklarını, gelecek hafta başında ilk hafta toplanan malzemeleri ileteceklerini bildirdi.