Putin'den Wagner güçlerine mesaj: Sözümü tutacağım

Devlet televizyonundan halka seslenen Putin, Wagner güçleri ile yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Putin'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde.

"Wagner güçlerinin çoğu vatansever kişiler, her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı. Kan dökülmesini önleyen Wagner komutanlarına teşekkür ederim. Ayaklanmanın organizatörleri ülkelerine ihanet ederek, yanlarında olanlara da ihanet etmiş oldular. Askerlerin birbirlerini öldürmesini istediler, Kiev’in istediği de buydu. Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya’da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur."

"Sözümü tutacağım"

"Lukaşenko'ya çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Belarus'a gidecek Wagner üyelerine söz veriyorum, sözümü tutacağım."