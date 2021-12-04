Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki mitinginde görevlendirilen bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen patlayıcı düzeneği son anda fark edildi. Bomba düzeneği uzman ekipler tarafından imha edildi.

BOMBA İMHA EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı çerçevesinde takviye kuvvet olarak gidecek Mardin ili Nusaybin ilçesi Çevik kuvvet büro amirliğinde görevli bir polis memurunun şahsi aracı ile dış göreve gitmek için ikametinden ayrıldı. Kendisi gibi dış göreve gidecek olan polis memurunu ikametinden aldığı esnada arkadaşı araç altında bir cisim fark etti. Yapılan inceleme de araç altı bomba düzeneği olduğu belirlendi. Bomba imha ekibi devreye girerek olaya müdahale etti.