AjansHaber.com.tr Gündem MSB: 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde iki askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 17 Eylül 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yaralı personelin derhal hastahaneye kaldırıldığının belirtildiği açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Nutella: "Helal Değiliz"
Mezarlığı toplanma alanı olarak belirlediler
Ümit Can Uygun'un annesi ölü bulundu
"O savaşta TCG Anadolu gemimiz olsaydı..."
"Bu adamdan utanmayan bir CHP'li var mıdır?"
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Halil Sezai' tepkisi
Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı