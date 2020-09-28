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Pençe Harekat alanında yaralanan asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Pençe Harekatı bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanmış mühimmatın patlaması sonucu yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletildi.  

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