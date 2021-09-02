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Papa Merkel’den alıntı yaptığını sandı, Putin’in sözlerini söyledi

Afganistan’daki 20 yıllık savaş nedeniyle Batı'yı eleştiren Papa Franciscus, kendisine yöneltilen soruya, Almanya Başbakanı Angela Merkel’den alıntı yaptığını düşünerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözleriyle yanıt verdi.

İspanyol Cadena COPE radyosunun mülakatına katılan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’a Afganistan’daki son gelişmelere dair düşünceleri soruldu.

Papa, sorulan soruya dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu düşündüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel’den alıntı yaparak cevap vermek istediğini belirtti.

Merkel'in sözü sandı

Papa, tercümanın İspanyolcaya çevirdiği cevabında, insanların geleneklerini görmezden gelerek ülkelere dışardan müdahalede bulunma sorumsuzluğuna ve başka ülkelerde demokrasi inşa etme girişimlerine son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ancak Papa'nın Merkel’den alıntı yaptığını düşündüğü sözler, geçen ay Merkel’in Moskova ziyareti sırasında Putin tarafından söylenmişti.

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