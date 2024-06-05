Özgür Özel'den Erdoğan görüşmesi açıklaması!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile görüşmesinin ardından yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP ziyaretine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

"TARİH VE SAAT YARIN BELLİ OLACAK"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceklerini belirterek, "Yarın tarih ve saat belli olacak." ifadelerini kullandı.