Ömer Halisdemir'in kardeşinin kurucusu olduğu vakfa haciz davası!

2017 yılında, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ve şehit aileleriyle birlikte kurulan "Vatan Yıldızları" isimli vakfa Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yer tahsis edilmişti.

Köhne durumdaki yer, vakıf tarafından harcanan 2 trilyon TL sonrası kullanılabilecek hale getirildi ancak "kira borcu var" denilerek alınan mahkeme kararı sonrası vakfa haciz başlatıldı.

Ankara Gölbaşı ilçesinde bulunan Vatan Yıldızları Vakıf Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapmayı planlayan vakıf yöneticileri, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a büyük tepki gösterdi.

"Mansur başkanın kim olduğunu anlamış olduk"

Vakfın yaptığı açıklamada, "Böylelikle Mansur Yavaş başkanın kim olduğunu, Şehit ve Gazilerimize ve onların emanetlerine bakış açısını daha iyi anlamış olduk." ifadelerine yer verildi.