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Niğde'de 231 sikke ele geçirildi!

Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 231 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçta tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tespit ettikleri aracı Altunhisar ilçesinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 231sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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