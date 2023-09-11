Nezarethanede şüpheli ölüm!
Ankara'da cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 25 yaşındaki şahıs, nezarette kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Ankara Sincan'da, 25 yaşındaki bir şahıs cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.
Nezarate alınan şahıs bir süre sonra fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan şahıs, karakolda hayatını kaybetti.
Şahsın kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülerek otopsiye alındığı öğrenildi.
Cinsel istismar iddialarının ardından, nezarette hayatını kaybeden şahsın şüpheli ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.
Yorumlar