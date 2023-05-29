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Netanyahu'dan Erdoğan'a seçim tebriği!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda yeniden seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

İsrail Başbakanlığına ait sosyal medya hesabından Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin tebrik mesajı paylaşıldı.

Mesajda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçildiği için tebrikler. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin iki ülkenin yararına gelişmeye devam etmesi dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca, Türkiye ve İsrail bayraklarının sembollerine yer verildi.

 

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