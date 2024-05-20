Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıktı!

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcısı Karim Khan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırılar ve ardından Gazze'de yaşanan savaş nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar suçlamasıyla tutuklama emri talebinde bulunduklarını söyledi.

Khan, ICC'nin aynı zamanda İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yanı sıra Hamas yetkilileri için de tutuklama emri istediğini söyledi.

TUTUKLAMA TALEBİ DEĞERLENİDİRİLECEK

İsrailli politikacılara yönelik tutuklama emirleri, ICC'nin ABD'nin yakın bir müttefikinin üst düzey liderini ilk kez hedef alması demek oluyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimleri şimdi Khan'ın tutuklama emri başvurusunu değerlendirecek.

Khan, Netanyahu ve Gallant'a yönelik suçlamaların arasında "insani yardım malzemelerinin reddedilmesi de dahil olmak üzere, bir savaş yöntemi olarak insani imhaya neden olmak, açlığa neden olmak, çatışma halindeki sivilleri kasten hedef almak" yer alıyor.

Geçen ay Netanyahu yaptığı bir açıklamada, ICC'nin üst düzey İsrail hükümeti ve askeri yetkililerine yönelik herhangi bir tutuklama emrinin "tarihi boyutlarda bir rezalet olacağını" ve İsrail'in "bağımsız bir hukuk sistemine sahip olduğunu" söylemişti.