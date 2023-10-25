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Netanyahu: Gazze'ye kara harekatına hazırız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik kara harekatının hazırlıklarının bittiğini, tarih ve saatin de belirlendiğini söyledi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı sızma harekatı sonrası, İsrail'in Gazze'ye saldırıları 19. gününde de devam ediyor.

Gazze'de can kaybı 6 bini geçti

İsrail'in günlerdir süren saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 6 bin 546'ya, yaralıların ise 17 bin 439'a yükseldiğini açıklandı. Saldırılarda ölenlerin arasında bin 584 kadın ve 2 bin 704 çocuk bulunuyor.

Son 24 saatte ise 755 Filistinli hayatını kaybetti.

Netanyahu: "Saldırının zamanlaması belirlendi"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kara harekatı hazırlıklarının bittiğini belirterek, şunları söyledi:

Rehinelerin evlerine dönmesi için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Saldırının zamanlaması uzlaşma ile belirlendi. İsrail vatandaşlarını silahlanmaları yönünde teşvik ediyoruz.

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