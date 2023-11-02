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Netanyahu: "Acı kayıplarımız var"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun karadan girdiği abluka altındaki Gazze Şeridi şehir merkezinin kenar mahallelerine ulaştıklarını ve "acı kayıpları olduğunu" söyledi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, bir askeri üsse gerçekleştirdiği ziyarette konuştu.

Netanyahu, "Çok etkileyici başarılarımız oldu. Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var." dedi.

"İlerleme kaydediyoruz" diyen Netanyahu, "hiçbir şeyin kendilerini durduramayacağını" savunarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivillere güneye göç etmeleri çağrısını yineledi ve "Hamas'ı etkisiz hale getirmek için operasyonlarına ara vermeyeceklerini" kaydetti.

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