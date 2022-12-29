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Muğla açıklarında yelkenli teknedeki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen yelkenli teknedeki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli teknedeki 87 düzensiz göçmeni kurtardı. Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik gemisiyle karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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