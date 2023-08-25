MSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin Mehmetçik tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
Mehmetçik yurt içi, sınır ve sınır ötesinde teröristlere göz açtırmıyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarla eli kanlı teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden iyi haberi duyurdu.
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Operasyonu bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist, kahraman Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
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