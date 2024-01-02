MİT'ten nokta operasyon!

MİT'in saha ajanları, PKK üst yönetiminin 'Cesur Vedat' kod adlı Abdulmutalip Doğruci'yi Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için özel olarak görevlendirdiğini tespit etti.

PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği gelirin, Süleymaniye'de Abdulmutalip Doğruci tarafından teröristlerin bilgisayar, uydu telefonu, kamera sistemleri ve benzeri teknik ihtiyaçları için kullanıldığı öğrenildi. Faaliyetleri saha ajanları vasıtasıyla detaylı şekilde takip edilen Doğruci, Süleymaniye kırsalında düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Abdulmutalip Doğruci, geçmiş dönemde İstanbul'da gerçekleştirdiği 'uyuşturucu ticareti' ve 'nitelikli yağma' suçlarından adli takibe alındı. Örgüte katılmadan önce PKK'nın gençlik çalışmalarında yer aldı. 2017 yılında Irak'a geçerek kırsalda faaliyet göstermeye başladı.