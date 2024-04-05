AjansHaber.com.tr Gündem MİT'ten bir paket daha!

MİT'ten bir paket daha!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sorumlularından "Çavre Gever" kod adlı İpek Demir'i Aynularap'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.

Türkiye'ye getirilen Demir'in, örgüte 2010'da Hakkari'de katıldığı ve yaklaşık 7 yıl Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde faaliyet yürüttüğü, 2017'de de terör örgütü tarafından Suriye'ye gönderildiği öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Gece kulübündeki yangın: 29 ölü!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Şam'daki saldırıya kınama
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Koç Grubu'dan flaş Arçelik kararı!
Ankaralıları korkutan yangın kontrol altına alındı
Whatsapp çöktü mü?
Mart ayı enflasyon verileri açıklandı!