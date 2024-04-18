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MİT ve İstanbul Emniyeti'nden ortak operasyon!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube, terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe'yi yakaladı. Düzenlenen operasyonla yakalanan Meşe'nin daha önce örgütün silahlı eylemlerine katıldığı belirtildi.

Terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe, İstanbul'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Meşe'nin daha önce DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katıldığı belirtildi.

Terör örgütünün sorumlularından Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

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