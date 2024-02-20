Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!

Kamuoyuna yansıyan haberlerde, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate düşürülmesi konusunun gündeme alınabileceği belirtiliyor.

Bu konuda dönem dönem bakanların yaptığı açıklamalar bulunuyor fakat henüz somut bir çalışma yok.

Türk İş Kanunu değişiyor

Türk İş Kanunu'nun değişeceği belirtildi. Türkiye'de haftalık çalışma süresi 45 saat ile 48 saat arasında değişiyor. Çalışanlar ne kendilerine ne de ailelerine vakit ayırabiliyor. Şimdi ise yapılacak yeni düzenleme ile bu sürenin 35 ile 40 saate düşürülmesi planlanıyor.

Çalışanlar yapılacak olan düzenlemeden memnun olduklarını ve süre azalırsa verimin artacağını belirtiyor.

Sadece günlük çalışma saati düşmeyecek, haftalık ve yıllık izin sayısında da artış planlanıyor.

Bakan Işıkhan sinyali vermişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen aylarda çalışma saatlerine yönelik düzenleme ile ilgili sinyalleri vermiş, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.