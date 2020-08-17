Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya gittiği bildirildi.

Akar'ın Libyalı yetkililerle bir araya gelerek bir dizi temasta bulunması bekleniyor.

Akar'ın ayrıca yaklaşan Sirte ve Cufra operasyonları öncesinde Türk askeri üssünde de incelemelerde bulunacağı belirtildi.