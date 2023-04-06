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MHP Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday listesi netleşti!

MHP Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday listesi netleşti. İşte MHP milletvekili aday listesi..

MHP Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday listesi netleşti.

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