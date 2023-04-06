AjansHaber.com.tr Gündem MHP Milletvekilliği aday listesi netleşti! MHP Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday listesi netleşti! MHP Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday listesi netleşti. İşte MHP milletvekili aday listesi.. 06 Nisan 2023 21:45 Son Güncelleme: 06 Nisan 2023 23:10 MHP Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday listesi netleşti. mhp genel seçim milletvekili Yorumlar Çok Okunan Haberler MHP Milletvekilliği aday listesi netleşti! Kirayı 11 lira eksik yatırdı, tahliye edildi! Emeklilere müjde MEB'ten EYT düzenlemesi Antalya açıklarında gemi battı CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına saldırı! Ulusal Risk Kalkanı Modeli
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