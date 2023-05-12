Meteorolojiden yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile batı kesimleri başta olmak üzere Konya’da yerel etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman’ın kuzeyi, Malatya, Elazığ ve Tunceli’de de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.