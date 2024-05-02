Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de saat 21.00'de, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın saat 08.00'de başlayacağı tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışların yarın gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.