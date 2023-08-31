Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde sıcak hava dalgası devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkisi, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
EDİRNE °C, 35°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
EGE
A.KARAHİSAR °C, 33°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA °C, 35°C
ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 33°C Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 33°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 31°C Az bulutlu
KASTAMONU °C, 35°C Az bulutlu
SİNOP °C, 30°C Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 38°C Az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C Az bulutlu
TOKAT °C, 37°C Az bulutlu
TRABZON °C, 31°C Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 36°C Az bulutlu
VAN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 38°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°Az bulutlu ve açık
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