Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkisi, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

EDİRNE °C, 35°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

EGE

A.KARAHİSAR °C, 33°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA °C, 35°C

ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 33°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 33°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 31°C Az bulutlu

KASTAMONU °C, 35°C Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 38°C Az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C Az bulutlu

TOKAT °C, 37°C Az bulutlu

TRABZON °C, 31°C Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C Az bulutlu

VAN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°Az bulutlu ve açık