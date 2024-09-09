Meteoroloji uyardı: İstanbul'da yeni hafta yağışlı geçecek!

Sonbaharın gelmesiyle, yağışlı hava tüm yurtta etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da dün etkili olan yağış, bu hafta da aralıklarla devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu.

4 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı iller için sağanak uyarısında bulundu. Erzincan, Gümüşhane, Tunceli için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, sağanak yağışla birlikte oluşabilecek tehlikelere dikkat çekti.

Perşembe gününe kadar dikkat

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da 3 gün boyunca sağanak yağışın görüleceği bildirildi.

Pazartesi, çarşamba ve perşembe için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.