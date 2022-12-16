Messi mi? Mbappe mi? 2022 Katar Dünya Kupası'nın Şampiyonu Kim Olacak? | AjansHaber Soruyor!

Dünya Kupası 2022'de finalin adı Fransa-Arjantin oldu. Messi'li Arjantin ile son Dünya Kupası'nın sahibi Fransa, kupanın sahibi olmak için Katar'da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Dünyanın dört gözle beklediği final maçı 18 Aralık Pazar günü oynanacak.

AjansHaber ekibi olarak vatandaşlara "Messi'li Arjantin mi Mbappe'li Fransa mı şampiyon olacak?" diye sorduk.

Muhabir: Melissa TOZAN

Kameraman: Yener L. KOÇYILDIRIM