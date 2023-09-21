Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) Eylül ayı toplantısı ardından faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Hafize Gaye Erkan liderliğindeki kurul, yılın 9'inci faiz kararını belirledi. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül ayı faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırmanın kademeli olarak güçleneceğini açıklamıştı. Para politikasının etkinliğinin artacağı vurgulanmıştı.
Merkez bankası faiz kararı ne oldu?
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 25'ten, 500 baz puan arttırarak yüzde 30’a çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.
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