Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa etti

Ünlü Tiktok fenomeni, şarkıcı Ece Ronay, daha önce klibinde oynattığı Mehmet Ali Erbil'in taciz içerikli mesajlarını sosyal medya hesabından yayınladı. 29 yaşındaki şarkıcı Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" mesajlarını ifşa etti.

Erbil'in mesajlarına sitem eden Ronay, "Klibimde oynattım ama sonrasında ahlaksızlıkları devam etti" dedi. Genç şarkıcının ifşalarının ardından sosyal medyadan Erbil'e tepki yağdı. Tepkilerin ardından bir magazin programına katılan Erbil kendini savundu.

"Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum"

Erbil'in ifşalanan mesajlarında "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi cümleler yer alıyor. Ronay ise Erbil'in mesajlarına, "Mehmet Ali bey tabi ki de böyle bir şeyin mümkünatı yok. Bu ne demek böyle inanamıyorum. Başkasına yazdınız sanırım. Nasıl bir üslup şok içindeyim" diyerek cevap veriyor.

"Mesajla taciz mi olurmuş"

Yaşananların ardından TV 8 ekranlarında yer alan "2. Sayfa" programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, "Mesajla taciz mi olurmuş. Telefonumu asistanım kullanıyordu. Bu olaylar için hakkımı yasak yollarla arayacağım" diyerek kendini savundu.

1 milyonun üzerinde İnstagram takipçisi bulunan Ece Ronay, "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte." açıklamasını yaptı. Ronay'ın Mehmet Ali Erbil'i, telefonuna "Memoş" ismiyle kaydettiği dikkat çekti.