TRT'nin yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam başlıyor!

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları ve konusu belli oldu. İşte, TRT'nin yeni dizisine ait merak edilen tüm detaylar.

Mehmed: Fetihler Sultanı hangi kanalda?

Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alan yeni film, Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam TRT 1 ekranlarında merakla beklenen ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin konusu

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin konusu merak ediliyordu. Dizi, İstanbul'un fethiyle birlikte bir çağa son verip, diğer çağı açan, tarih otoritelerine göre Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarından biri olarak gösterilen Fatih Sultan Mehmed'in hayatına ve dönemin şartlarını anlatıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncuları kim? Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Fatih'i oynayan kim?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Fatih'i kimin oynayacağı merak ediliyordu. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin tüm oyuncuları belli oldu. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı dizinin oyuncuları

Serkan Çayoğlu- Sultan Mehmed

Selim Bayraktar- Çandarlı

Ebu Eyyûb el-Ensarî - Ghassan Massoud

Fikret Kuşkan- Notaras

Tuba Ünsal- Mara Hatun

Seçkin Özdemir- Konstantinos

Teoman Kumbaracıbaşı- Sultan Murad

Emine Ün- Halime Hatun

Kenan Çoban- Malkoçoğlu Bali Bey

Açelya Akkoyun- Hüma Hatun

Volkan Keskin- Demetrios

Esila Umut- Eleni

Bülent Alkış- Şehabeddin

Ayşegül Günay- Helena Dragas

Cebrail Esen- Reyhan Ağa

Tolga Akkaya- Saltuk

Mehmed: Fetihler Sultanı saat kaçta başlıyor?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi her salı günü saat 20:00'de TRT ekranlarında yer alacak.