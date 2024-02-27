TRT'nin yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam başlıyor!
Mehmed: Fetihler Sultanı hangi kanalda? Mehmed: Fetihler Sultanı hangi gün yayınlanıyor? Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncuları kim? Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Fatih'i oynayan kim? Mehmed: Fetihler Sultanı saat kaçta başlıyor? Mehmed: Fetihler Sultanı konusu nasıl?
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları ve konusu belli oldu. İşte, TRT'nin yeni dizisine ait merak edilen tüm detaylar.
Mehmed: Fetihler Sultanı hangi kanalda?
Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alan yeni film, Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam TRT 1 ekranlarında merakla beklenen ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin konusu
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin konusu merak ediliyordu. Dizi, İstanbul'un fethiyle birlikte bir çağa son verip, diğer çağı açan, tarih otoritelerine göre Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarından biri olarak gösterilen Fatih Sultan Mehmed'in hayatına ve dönemin şartlarını anlatıyor.
Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncuları kim? Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Fatih'i oynayan kim?
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Fatih'i kimin oynayacağı merak ediliyordu. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin tüm oyuncuları belli oldu. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı dizinin oyuncuları
Serkan Çayoğlu- Sultan Mehmed
Selim Bayraktar- Çandarlı
Ebu Eyyûb el-Ensarî - Ghassan Massoud
Fikret Kuşkan- Notaras
Tuba Ünsal- Mara Hatun
Seçkin Özdemir- Konstantinos
Teoman Kumbaracıbaşı- Sultan Murad
Emine Ün- Halime Hatun
Kenan Çoban- Malkoçoğlu Bali Bey
Açelya Akkoyun- Hüma Hatun
Volkan Keskin- Demetrios
Esila Umut- Eleni
Bülent Alkış- Şehabeddin
Ayşegül Günay- Helena Dragas
Cebrail Esen- Reyhan Ağa
Tolga Akkaya- Saltuk
Mehmed: Fetihler Sultanı saat kaçta başlıyor?
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi her salı günü saat 20:00'de TRT ekranlarında yer alacak.
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