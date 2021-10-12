Fatih Sultan Mehmet Han'ın fermanı satışa çıkıyor

Hicri 866 tarihli (1462) ferman “Exceptional Islamic Ottoman Indian Art Sale” adlı müzayedeye çıkıyor. Fatih Sultan Mehmed Han’a ait tuğralı olağanüstü eser olan fermanın satışı merakla bekleniyor.

Ferman "Bismillah" ile başlıyor

Müzayedenin en gözde eseri olan ferman, Vezir-i Azam Zağanos Paşa’nın imaretleri için verilmiş. Arapça el yazısı ile siyah mürekkeple yazılan ferman "Bismillah" ile başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası yer alıyor

Fermanda yer alan "Merhum Zağanos Paşa’nın vakfı" yazısının kırmızı bir dokuma ile kısmen güçlendirildiği anlaşılıyor. Üzerinde Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası bulunan fermanın alt kısmında fermana tanık olanların imzası yer alıyor.

Açılış fiyatı 980 bin TL

Açılış fiyatı 80 bin paund yani 980 bin TL olarak belirlenen fermanın 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğinde, 21 kat, kırmızı tekstil ile kısmi güçlendirmeler yapılmış bir eser olduğu belirtildi.

Fermanda ne yazıyor?

Fermanda Zağanos Paşa’nın Balıkesir’de yaptırdığı imaret için Saruhan Sancağı’na bağlı Danişmendli, Süleymanlı Büyük Meder, Küçük Meder, Maracaviran, Numanlı köyleri ile Balıkesir’e bağlı At ve Türkeli köyleri ile yine Balıkesir’de Bakırcılar ve Mellahlar çarşısında vakfettiği dükkanların Fatih tarafından koruma altına alındığı ilan ediliyor.