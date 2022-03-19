AjansHaber.com.tr Gündem Mardin'de polise taşla saldıran gruba müdahale

Mardin'de polise taşla saldıran gruba müdahale

Mardin Kızıltepe'de HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinin ardından polise taşla saldıran gruba müdahale edildi.

Kızıltepe Otogar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte müzik yayının ardından HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve bazı partililer konuşma yaptı.

Zaman zaman alanda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

Etkinlik sonunda, taş atan gruba polis müdahale etti.

Grup ara sokaklara dağılırken, gözaltına alınanlar oldu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
DİAYDER davasında iki İBB görevlisi hakkında ihbar
Doktoru darbettiği gerekçesiyle görevden alınan
Yargıtay'dan emsal ürün değişimi kararı
Polis olma şartları nelerdir?
İstanbul'da okullar tatil edildi
Yüz binlerce polisi ilgilendiren karar
Faiz kararı bugün açıklanıyor