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Mardin'de eşini ve çocuğunu silahla öldüren polis intihar etti!

Mardin'de eşini ve çocuğunu silahla vurarak öldüren polis memuru intihar etti.

Merkez Artuklu ilçesi polis lojmanlarında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.Ş. (31), hemşire eşi M.Ş. ve oğlu K.H.Ş'yi (3) silahla vurarak öldürdü, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Silah sesi üzerine lojmanda oturan meslektaşları, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişiyi silahla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cesetler, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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