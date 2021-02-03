Mansur Yavaş, Boğaziçi protestolarına dahil oldu!

31 Mart 2019 seçimleri öncesinde "Siyaset yapmaya gelmiyorum. Herkesin başkanı olacağım. Benim partim Ankara olacak" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 aydır devam eden Boğaziçi olaylarına dahil oldu.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yazdığı mektup ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'yu istifaya davet etti. Yavaş, "Sorumluluk sahibi bir bilim adamı olduğunuzu göstererek, atandığınız rektörlük görevinden feragat edip, ülkemiz adına tarihi bir fedakarlık yapabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasından sonra başlatılan protesto gösterileri hala devam ediyor. Polis ile protestocular sık sık karşı karşıya gelirken, son iki günde yüzlerce şüpheli gözaltına alındı.

"MAKAMINIZDAN İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir mektup yayınlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rektör Bulu'yu istifaya davet etti. Yavaş yaptığı paylaşımda, "Sn. Prof. Dr. Melih Bulu'ya açık mektubumdur. Sizi gerek üniversitede huzuru sağlamak gerekse ülkemizde kutuplaşmayı önlemek adına, makamınızdan istifaya davet ediyorum" dedi.