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Manisa'da 2 bin 384 parça tarihi eser ele geçirildi!

Manisa'nın Kula ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çoğunluğu sikke olmak üzere 2 bin 384 tarihi eser bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında S.S'nin evine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 1850 sikke, 527 tarihi nitelikteki objeyle bronz plaka, aslan başlı aplik, mühür, baykuş heykeli ve 3 vazo ele geçirildi. Aramada tabanca mermileri de bulundu.

Gözaltına alınan S.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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