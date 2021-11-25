Malavi, Mike Tyson'dan resmi esrar elçisi olmasını istedi

Afrika ülkesi Malavi Cumhuriyeti'nin Tarım Bakanı Lobin Low, boks yıldızı Mike Tyson'a yazdığı mektupta yeni oluşturulan esrar mahsulü elçiliği görevini üstlenmesi teklifinde bulunurken, hayata geçirilen yeni uygulamaların çok sayıda fırsat yarattığını kaydetti.

Eski ağırsiklet şampiyonu Tyson, halihazırda bir girişimci olarak ABD'de esrar fabrikası işletiyor. 1990'larda cinsel saldırı suçlaması nedeniyle hapis yatan Tyson'ın yeni işi, bazı kesimlerce eleştirilmişti.

Bakan Lowe: Esrar sektörü karmaşık

Malavili bakan Lowe, mektubunda "Sektör karmaşık olduğundan [ve işbirliği gerektirdiğinden] Malavi tek başına bunu yapamayabilir. Bu nedenle sizi, Bay Mike Tyson, Malavi'nin esrar büyükelçisi olarak atamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tyson ülkeye gelmeyikabul etti

Eski Dünya Ağırsıklet Şampiyonu, ABD'de bir esrar tarlasına yatırım yapmıştı.

Bakan, esrar sektörünün kompleks olduğunu ve bu yüzden Tyson ile işbirliği istediklerini ifade etti.

Malavi Tarım Bakanlığı, Tyson ile yapılan görüşmeleri ABD Esrar Birliği'nin yürüttüğünü ifade etti. Kurumun Malavi kolunun lideri, Tyson'ın ülkeye gelmeyi kabul ettiğini belirtti; "O bizimle çalışacak".

Malavi geçen sene esrarı tıbbi kullanım için yasallaştırırken, kişisel kullanım hala yasaklı.