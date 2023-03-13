Macaristan'da korkunç kaza!

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yakınlarındaki otobanda tam 42 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaşanan olayda 13'ü ağır 36 kişi yaralandı.

Kazanın nedeni henüz açıklanmazken yaşanan olayda 19 araçta yangın çıktığı ve çok sayıdaki aracın ise kullanılamaz hale geldi.

Yaralılar helikopterlerle hastaneye sevk edildi

Ulusal Afetten Korunma Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamada, çok sayıda itfaiye ve ambulansın bölgeye sevk edildiği, durumu ağır olan kişiler hastaneye helikopterlerle sevk edildi.